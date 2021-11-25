السمارة: فرقة الإنقاذ تنتشل جثة شاب من بحيرة الربيب

هبة بريس- اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن فرقة الإنقاذ التابعة الوقاية المدنية بالسمارة قد انتشلت، مساء امس الأربعاء، جثة شاب عشريني قضى نحبه غرقا ببحيرة “ربيب لمغادر”.

وأوضحت ذات المصادر، أن جثة الغريق تم العثور عليها بعد جهود كبيرة بذلتها عناصر الوقاية المدنية، وبحضور السلطات المحلية وذلك لأجل إنتشالها وتوجيهها إلى المستشفى الإقليمي بالسمارة، قصد التشريح لمعرفة ظروف وأسباب الوفاة.

ومنذ اشعارها بغرق الشاب، رابطت السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني، وكذا الوقاية مدنية على ضفاف البحيرة، إلى أن تمكنت من العثور على الجثة بعد عمليات البحث والتمشيط داخل البحيرة.

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