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الCNSS يطلق عملية مراقبة الحياة للمستفيدين من المعاشات

2021-11-25 / 11:49 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحرصا منه على التحسين المستمر لخدماته، وضع نظاما جديدا لاماديا لمراقبة حياة مؤمنيه المقيمين بالمغرب والمستفيدين من المعاشات برسم سنة 2021.

وحسب بلاغ للصندوق، فيرتكز هذا النظام الجديد على عملية التبادل الإلكتروني للمعلومات مع الإدارات و المؤسسات الشريكة بهدف التحقق من أن المستفيدين من المعاشات لا يزالون على قيد الحياة، الشيء الذي سيجنبهم عناء التنقل من أجل القيام بأي إجراء إداري.

وسيقوم الصندوق من خلال عملية تبادل المعلوماتي، باستعمال خدمة البرقية الإلكترونية المهنية البريد المغرب والتي من خلالها سيتم التأكد من أن الشخص المعني مازال على قيد الحياة، عن طريق استلامه الشخصي للرسالة الموجهة إليه في هذا الصدد.

و تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعلم الأشخاص المعنيين بعملية مراقبة الحياة، المتوفر لديه رقم هواتفهم أو بريدهم الإلكتروني أو المتوفرين على حساب شخصي ببوابة MaCNSS، بنتيجة هذه العملية.

وفيما يتعلق بالمستفيدين من المعاشات والمقيمين بالخارج، فستتم موافاتهم، عبر البريد، بالمطبوع المتعلق بشهادة الحياة من أجل تعبئته من طرف الهيئة المختصة وإرجاعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم :
3333 203 080

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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