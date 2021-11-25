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اسمه “بوتسوانا”.. متحور جديد لكورونا يثير قلق العالم

2021-11-25 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

حذر علماء من متحور جديد من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد -19″، بسبب وجود عدد هائل من الطفرات فيه، ما يجعله تهديدا كبيرا على الصحة العامة.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الخميس، أن العلماء أطلقوا اسم “بوتسوانا” أو “بي.1. 1529″، ربما يؤدي إلى مزيد من تفشي فيروس كورونا.

وجرى تشخيص أول إصابة بمتحور “بوتسوانا” في جمهورية بوتسوانا، جنوبي القارة الإفريقية، وجرى العثور في وقت لاحق على 6 حالات أخرى في جنوب إفريقيا، الدولة المجاورة.

وبعد ذلك، عثر على إصابة ثامنة في هونغ كونغ، كان عائدا من جنوب إفريقيا.

وبصورة عامة، تسمح الطفرات المفاجئة التي تطرأ على الفيروسات بالتكيف كما يجعلها أكثر ضراوة، وأكثر قدرة على مراوغة المناعة الطبيعية واللقاحات

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. والله هذا الغرب مجرم،لما ظهرت عدة متحورات في بلدانهم اطلقوا عليها رموز وارقام احتراما وتقديرا للمدن التي ظهرت بها،والان يسمونها بوتسوانا لانها في افريقيا

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