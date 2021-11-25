المغرب يستضيف المؤتمر المقبل للمجلس الدولي للمطارات

هبة بريس

تم اختيار المغرب رسميا، في كانكون بالمكسيك، لاستضافة المؤتمر السنوي المقبل للمجلس الدولي للمطارات، الذي سينعقد بمراكش في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2022.

وخلال الحفل الختامي للجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات، أعلن المدير العام لهذه المنظمة الدولية، لويس فيليب دي أوليفيرا، أن المكتب الوطني للمطارات سيستضيف المؤتمر السنوي العام المقبل.

وقال أوليفيرا في الحفل الذي تميز بشكل خاص بعرض فيلم مؤسسي عن المغرب: “نتطلع إلى العمل مع منطقة إفريقيا للمجلس الدولي للمطارات، والمكتب الوطني للمطارات خلال الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة السنوية ومعرض المجلس الدولي للمطارات حهة إفريقيا والعالم”.

وأضاف خلال هذا المنتدى الذي شارك فيه ممثلو المكتب الوطني للمطارات: “ليس لدينا أدنى شك في أن جميع المندوبين سيتم الترحيب بهم بحرارة العام المقبل بينما نتقدم بشكل جماعي على طريق التعافي المستدام”.

من جهتها قالت حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات “يسعد المكتب، مرة أخرى، أن يستضيف النسخة القادمة من للجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات- العالم وإفريقيا”.

وأعربت لقلالش، التي تم انتخابها مؤخرا نائبة لرئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات فرع إفريقيا، عن قناعتها بأن هذا اللقاء “سيعزز تفاؤلنا ورغبتنا في انتعاش مستدام وآمن ولا رجعة فيه”.

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