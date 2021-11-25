أمن الرباط يوقف أسرة متورطة في ترويج الكوكايين

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص من عائلة واحدة، وهم أب وزوجته واثنان من أبنائهما تتراوح أعمارهم بين 20 و53 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بشقة بمنطقة “تامسنا” ضواحي مدينة الرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل هذه الشقة عن حجز 870 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 83.800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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