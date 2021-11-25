الصورة تعبيرية

أمن الرباط يوقف أسرة متورطة في ترويج الكوكايين

2021-11-25 / 9:55 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص من عائلة واحدة، وهم أب وزوجته واثنان من أبنائهما تتراوح أعمارهم بين 20 و53 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بشقة بمنطقة “تامسنا” ضواحي مدينة الرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل هذه الشقة عن حجز 870 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 83.800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2021-11-25 / 11:15 صباحًا
Photo of المغرب يستضيف المؤتمر المقبل للمجلس الدولي للمطارات

المغرب يستضيف المؤتمر المقبل للمجلس الدولي للمطارات

2021-11-25 / 10:39 صباحًا
Photo of النقط مقابل الجنس.. الوكيل العام بسطات يؤجل مثول الأساتذة أمامه

النقط مقابل الجنس.. الوكيل العام بسطات يؤجل مثول الأساتذة…

2021-11-25 / 9:40 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-11-25 / 9:08 صباحًا
Photo of مجلس المستشارين.. بنسعيد يقدم برنامج عمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل

مجلس المستشارين.. بنسعيد يقدم برنامج عمل وزارة الشباب والثقافة…

2021-11-25 / 8:30 صباحًا
Photo of وفاة والدة صلاح الدين مزوار

وفاة والدة صلاح الدين مزوار

2021-11-25 / 5:32 صباحًا
Photo of بنموسى: لا علاقة لصناديق التقاعد بشرط 30 سنة

بنموسى: لا علاقة لصناديق التقاعد بشرط 30 سنة

2021-11-24 / 11:28 مساءً
Photo of بنموسى: لاتراجع عن شروط مباراة التعليم

بنموسى: لاتراجع عن شروط مباراة التعليم

2021-11-24 / 11:13 مساءً
Photo of بنموسى إصلاح قطاع التعليم مستعجل ويحتاج اتخاذ قرارات آنية وجريئة

بنموسى إصلاح قطاع التعليم مستعجل ويحتاج اتخاذ قرارات آنية…

2021-11-24 / 11:06 مساءً
Photo of بوريطة : المشاركة الديمقراطية الشاملة أداة لمكافحة التطرف العنيف

بوريطة : المشاركة الديمقراطية الشاملة أداة لمكافحة التطرف العنيف

2021-11-24 / 10:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق