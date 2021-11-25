النقط مقابل الجنس.. الوكيل العام بسطات يؤجل مثول الأساتذة أمامه

هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات قررت تأجيل مثول خمسة أساتذة جامعيين تابعين لجامعة الحسن الأول بسطات أمام أنظارها إلى الخميس المقبل على خلفية متابعتهم في قضية ما باتت تعرف بواقعة الجنس مقابل النقط التي كانت محط تحقيق من قبل عناصر الفرقة الوطنية التي دخلت على خط مجريات الأحداث.

ويشار أن جامعة الحسن الاول بسطات تحولت إلى قبلة للباحثين على الخبر ضمن واقعة ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، بعد تفجير قضية مابات يطلق عليها لدى عموم الناس ” فضيحة الجنس مقابل النقط”، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية وخلفت ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والاستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لاضفاء نوع من الشرعية والمصداقية للدبلومات الممنوحة لتعزيز المنافسة الشريفة لأصحابها حين مشاركاتهم في مباريات بجامعات أخرى.

ويذكر، أن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين كان قد دخل بدوره على الخط في وقت سابق، منصبا نفسه طرفًا مدنيا في كل ما قد ينتج عن هذا الملف من تبعات و معطيات، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق في صحة الخبر المنشور من عدمه درءا و تحصينًا لسمعة أسرة التربية و التكوين وطنيًا و خارجيًا.

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