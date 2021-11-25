صورة تعبيرية

النقط مقابل الجنس.. الوكيل العام بسطات يؤجل مثول الأساتذة أمامه

2021-11-25 / 9:40 صباحًا
1
هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات قررت تأجيل مثول خمسة أساتذة جامعيين تابعين لجامعة الحسن الأول بسطات أمام أنظارها إلى الخميس المقبل على خلفية متابعتهم في قضية ما باتت تعرف بواقعة الجنس مقابل النقط التي كانت محط تحقيق من قبل عناصر الفرقة الوطنية التي دخلت على خط مجريات الأحداث.

ويشار أن جامعة الحسن الاول بسطات تحولت إلى قبلة للباحثين على الخبر ضمن واقعة ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، بعد تفجير قضية مابات يطلق عليها لدى عموم الناس ” فضيحة الجنس مقابل النقط”، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية وخلفت ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والاستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لاضفاء نوع من الشرعية والمصداقية للدبلومات الممنوحة لتعزيز المنافسة الشريفة لأصحابها حين مشاركاتهم في مباريات بجامعات أخرى.

ويذكر، أن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين كان قد دخل بدوره على الخط في وقت سابق، منصبا نفسه طرفًا مدنيا في كل ما قد ينتج عن هذا الملف من تبعات و معطيات، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق في صحة الخبر المنشور من عدمه درءا و تحصينًا لسمعة أسرة التربية و التكوين وطنيًا و خارجيًا.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إلى غاية 31 دجنبر.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

إلى غاية 31 دجنبر.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية…

2021-11-25 / 1:24 مساءً
Photo of الCNSS يطلق عملية مراقبة الحياة للمستفيدين من المعاشات

الCNSS يطلق عملية مراقبة الحياة للمستفيدين من المعاشات

2021-11-25 / 11:49 صباحًا
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2021-11-25 / 11:15 صباحًا
Photo of المغرب يستضيف المؤتمر المقبل للمجلس الدولي للمطارات

المغرب يستضيف المؤتمر المقبل للمجلس الدولي للمطارات

2021-11-25 / 10:39 صباحًا
Photo of أمن الرباط يوقف أسرة متورطة في ترويج الكوكايين

أمن الرباط يوقف أسرة متورطة في ترويج الكوكايين

2021-11-25 / 9:55 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-11-25 / 9:08 صباحًا
Photo of مجلس المستشارين.. بنسعيد يقدم برنامج عمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل

مجلس المستشارين.. بنسعيد يقدم برنامج عمل وزارة الشباب والثقافة…

2021-11-25 / 8:30 صباحًا
Photo of وفاة والدة صلاح الدين مزوار

وفاة والدة صلاح الدين مزوار

2021-11-25 / 5:32 صباحًا
Photo of بنموسى: لا علاقة لصناديق التقاعد بشرط 30 سنة

بنموسى: لا علاقة لصناديق التقاعد بشرط 30 سنة

2021-11-24 / 11:28 مساءً
Photo of بنموسى: لاتراجع عن شروط مباراة التعليم

بنموسى: لاتراجع عن شروط مباراة التعليم

2021-11-24 / 11:13 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق