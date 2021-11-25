بنموسى: مباريات التعليم تعرف إقبالا كبيرا.. وشرط 30 سنة قانوني

2021-11-25 / 9:22 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن طلبات الترشح لمباريات التعليم هذه السنة، تعرف اقبالا كبيرا.

وذكر الوزير خلال استضافته في برنامج بالقناة الثانية، مساء أمس الأربعاء، أن الأكاديميات الجهوية توصلت إلى حدود اليوم ب 47 ألف طلب، لافتا إن 43% منهم يتوفرون على ميزة .

وفي نفس السياق، شدد الوزير على قانونية شرط تحديد 30 سنة، مضيفا أن النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تسمح لقطاع التربية الوطنية بتحديد سن للمترشحين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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