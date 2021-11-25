دييغو مارادونا

ميسى عن مارادونا في ذكرى رحيله: سيبقى خالدا في قلوبنا

2021-11-25 / 5:42 صباحًا
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هبة بريس _ متابعة

في الذكرى الأولى لرحيل الأسطورة الأرجنتينية، دييغو مارادونا، أكد مواطنه، النجم ليونيل ميسي، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية أنه لا يزال مصدوما من واقعة وفاته وكأنها حدثت بالأمس، على حد تعبيره.

وقال ميسي: “يبدو الأمر كما لو أن حدث البارحة، ما زال لدي مشاعر لا أستطيع تفسيرها”.

وتابع: “أكاد لا أصدق أنه مر عام على وفاته، وأنه لم يعد بينا، ليته كان موجودا ليشاهد منتخب الأرجنتين وقد فاز بكأس أمم أميركا بعد طول غياب”.

وعن عدم تصديقه لفكرة موته بسهولة، قال نجم برشلونة السابق: “تعتقد أنك سوف تراه مرة أخرى كأن تشاهده على شاشة إحدى المحطات في مقابلة، أو أن يدلي بتصريح بشأن قضية ما، فرغم مرور أيام طويلة على رحيله، بيد أن قسوة وفاته لا تزال تؤثر فينا وكأنه مات يوم أمس”.

وختم بالقول: “سوف أتذكر دائمًا أفضل الذكريات التي شاركناها سوية، فقد كنت محظوظا جدا لأني قضيت الكثير من الأوقات معه”.

وتوفي مارادونا، المتوج بلقب مونديال المكسيك عام 1986 وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، عن 60 عاماً متأثرا بنوبة قلبية بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ إثر تعرضه لجلطة دموية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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