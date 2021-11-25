صفرو.. مصرع فتاة وإصابة 5 ٱخرين بجروح خطيرة في حادث انقلاب سيارة أجرة .
ع محياوي _ هبة بريس
لقيت فتاة مصرعها على الفور وإصابة 5 أشخاص ٱخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت اليوم الأربعاء، بإحدى الدواوير قرب جماعة عزابة على الطريق المؤدية بين المنزل وصفرو، وذلك بعد انقلاب سيارة أجرة كبيرة كانت تقلهم
وفور علمهم بالحادث، حلت على الفور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الموضوع، حيث تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بصفرو لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة ،فيما إستقبل قسم المستعجلات بذات المستشفى الأشخاص المصابون لتلقي العلاجات
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13 تعليقات
تفشي الظلم و المواد الخليعة المنشورة وقلة حيلة الظالمين .يقال ان لها علاقة بحوادث السير و يستفيد منها مهنيوا القطاع لعنتم منطقا و ألهة شردمة المشعوذين زينة لكم المناصب……جهنم
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين واشفي المصابين.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي.
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما ممسبب هذه الحادثة هو السرعة المفرطة او عدم احترام قانون وووووو.
ربما من مسبب هذه الحادثة السرعة المفرطة او عدم احترام قانون السير وووووو حسبي الله ونعم الوكيل.
ربما الفتاة كانت في المقعد الامامي ولم تستعمل حزام السلامة على العلم أن حزام السلامة في سيارة الأجرة لم يستعمل.
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحم الفقيذة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب.
البقاء لله . إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقه الموت. لطفك يا رب. اللهم ارحمها واغفر لها.
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الحادثة المؤلمة التي تسببت في قتلي هذه الشابة المقبلة على الحياة.
اللهم صبر اهليها بهذا المصاب الجلل إن لله وإن إليه راجعون.
نرفع تعازينا الحارة الى اهل تلك الفتاة التي ذهبت ضحية السرعة المفرطة . قال تعالى في كتابه (من قتل نفس بغير حق كأنما قتل الناس جميعا).