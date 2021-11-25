سيارة اسعاف

صفرو.. مصرع فتاة وإصابة 5 ٱخرين بجروح خطيرة في حادث انقلاب سيارة أجرة .

2021-11-25 / 12:50 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

لقيت فتاة مصرعها على الفور وإصابة 5 أشخاص ٱخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت اليوم الأربعاء، بإحدى الدواوير قرب جماعة عزابة على الطريق المؤدية بين المنزل وصفرو، وذلك بعد انقلاب سيارة أجرة كبيرة كانت تقلهم

وفور علمهم بالحادث، حلت على الفور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الموضوع، حيث تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بصفرو لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة ،فيما إستقبل قسم المستعجلات بذات المستشفى الأشخاص المصابون لتلقي العلاجات

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫13 تعليقات

  1. تفشي الظلم و المواد الخليعة المنشورة وقلة حيلة الظالمين .يقال ان لها علاقة بحوادث السير و يستفيد منها مهنيوا القطاع لعنتم منطقا و ألهة شردمة المشعوذين زينة لكم المناصب……جهنم

  11. يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الحادثة المؤلمة التي تسببت في قتلي هذه الشابة المقبلة على الحياة.

  13. نرفع تعازينا الحارة الى اهل تلك الفتاة التي ذهبت ضحية السرعة المفرطة . قال تعالى في كتابه (من قتل نفس بغير حق كأنما قتل الناس جميعا).

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