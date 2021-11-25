صفرو.. مصرع فتاة وإصابة 5 ٱخرين بجروح خطيرة في حادث انقلاب سيارة أجرة .

ع محياوي _ هبة بريس

لقيت فتاة مصرعها على الفور وإصابة 5 أشخاص ٱخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت اليوم الأربعاء، بإحدى الدواوير قرب جماعة عزابة على الطريق المؤدية بين المنزل وصفرو، وذلك بعد انقلاب سيارة أجرة كبيرة كانت تقلهم

وفور علمهم بالحادث، حلت على الفور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الموضوع، حيث تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بصفرو لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة ،فيما إستقبل قسم المستعجلات بذات المستشفى الأشخاص المصابون لتلقي العلاجات

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