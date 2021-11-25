إسرائيل تمنح مسيحيي غزة تصاريح دخول لقضاء عطلة عيد الميلاد

هبة بريس _ وكالات

قالت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، إنها تعتزم السماح لنحو 500 فرد من الجالية المسيحية الصغيرة في قطاع غزة بدخول إسرائيل والضفة الغربية للاحتفال بعيد الميلاد (كريسماس).

وسمحت إسرائيل في الماضي لسكان غزة بالخروج من القطاع المحاصر خلال عيد الميلاد، رغم تجميد هذه الممارسة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقيدت السلطات الإسرائيلية، أيضا، الحركة من غزة منذ الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو الماضي بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم القطاع.

لكن في الأشهر الأخيرة، بدأت إسرائيل تخفيف بعض القيود، ومنحت عدة آلاف من سكان غزة تصاريح للعمل داخلها في إطار محاولات مصرية هادئة للتوسط في وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وأعلن الجناح العسكري في مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) عن تصاريح تسمح للأشخاص بزيارة الأقرباء والأماكن المقدسة في إسرائيل والضفة الغربية.

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