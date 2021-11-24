بنموسى: لا علاقة لصناديق التقاعد بشرط 30 سنة

2021-11-24 / 11:28 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وجود أي علاقة بين اعتماد شرط البلوغ أقل من 30 سنة وبين الموازنات الهادفة إلى الحفاظ استقرار صناديق التقاعد

وقال بنموسى الذي حل ضيفا على برنامج خاص على القناة الثانية ، أن حسابات صناديق التقاعد لم تكن هاجسا عند اتخاذ شرط البلوغ أقل من 30 سنة، وأن عدد الذين سيتم توظيفهم في القطاع “لن يغير من توازنات البلاد”.

وفي معطى جديد ؛ أشار بنموسى إلى أن شروط ” التسقيف ” آتت أكلها، حيث كشف أن 47 ألف مرشح تسجلو حتى الآن، وفي ظرف 4 أيام فقط لاجتياز المباراة، مسجلا أن من بين هؤلاء 43 في المائة حاصلون على ميزة في الباكالوريا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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