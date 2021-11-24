بنموسى: لاتراجع عن شروط مباراة التعليم

هبة بريس _ الرباط

رفض بنموسى أثناء حلوله في لقاء خاص على القناة الثانية، التراجع عن قراري تحديد سن 30 سنة أو إلغاء الانتقاء.

وقال بنموسى:”لابد أن نحدد المدرسة التي نريد، التي تتميز بتكافىء الفرص والانصاف والإدماج وتستهدف تكوين المواطن، وتمنح قدرات للتلاميذ، ليساهموا في تنمية البلاد، فهذه هي الأهداف التي تنتظر الأسر الوصول إليه، والمباراة تحتاج إلى التميز والتفوق”.

وبرى بنموسى أن إصرار وزارته على الشروط الجديدة لولوج مباراة التعليم، الهدف منها تكوين أستاذ يتوفر على مسار مهني مبني على التكوين المستمر،

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