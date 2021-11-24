بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
الصورة من الارشيف

بنموسى: لاتراجع عن شروط مباراة التعليم

2021-11-24 / 11:13 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

رفض بنموسى أثناء حلوله في لقاء خاص على القناة الثانية، التراجع عن قراري تحديد سن 30 سنة أو إلغاء الانتقاء.

وقال بنموسى:”لابد أن نحدد المدرسة التي نريد، التي تتميز بتكافىء الفرص والانصاف والإدماج وتستهدف تكوين المواطن، وتمنح قدرات للتلاميذ، ليساهموا في تنمية البلاد، فهذه هي الأهداف التي تنتظر الأسر الوصول إليه، والمباراة تحتاج إلى التميز والتفوق”.

وبرى بنموسى أن إصرار وزارته على الشروط الجديدة لولوج مباراة التعليم، الهدف منها تكوين أستاذ يتوفر على مسار مهني مبني على التكوين المستمر،

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نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫13 تعليقات

  1. أين هو تكافؤ الفرص و الإنصاف والإدماج في هذا القرار يا سيادة الوزير؟ إقصاء فئة عريضة من أجل فئة قليلة تسمى تكافؤ الفرص؟ ما مصير الباقي؟ التشرد و التسول وووو؟ أول مرة أعرف بأن من هم في سن الثلاثين متميزين و متفوقين على غيرهم!!!! أي بحث علمي أكد ذلك؟

  2. لا ينبغي أن نجعل من التعليم مجالا للتوظيف، ولكن ينبغي أن يكون التوظيف في التعليم مبني على انتقاء الكفاءات القادرة على الرهانات للرقي بالمستوى التعليمي لأبنائنا، وكفانا من الإحتجاجات التي ترى في التعليم وسيلة للتوظيف فقط.

  8. لماذا هذا الاصرار على هذه الشروط التافهة لقد سئمنا من تصرفاتكم الصبيانية التي لا جدوى منها .الم تتراجعون عن قرارتكم ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها…

  9. انت يا وزير التعليم تعرفون كثرة البطالة في المغرب وبهذه الشروط المطلوبه في اجتياز امتحان المباراة التعليم تحكمون على الشباب العاطل والحاصل على الاجزاة بالانتحار…

  10. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولاتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

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