بنموسى: لاتراجع عن شروط مباراة التعليم
هبة بريس _ الرباط
رفض بنموسى أثناء حلوله في لقاء خاص على القناة الثانية، التراجع عن قراري تحديد سن 30 سنة أو إلغاء الانتقاء.
وقال بنموسى:”لابد أن نحدد المدرسة التي نريد، التي تتميز بتكافىء الفرص والانصاف والإدماج وتستهدف تكوين المواطن، وتمنح قدرات للتلاميذ، ليساهموا في تنمية البلاد، فهذه هي الأهداف التي تنتظر الأسر الوصول إليه، والمباراة تحتاج إلى التميز والتفوق”.
وبرى بنموسى أن إصرار وزارته على الشروط الجديدة لولوج مباراة التعليم، الهدف منها تكوين أستاذ يتوفر على مسار مهني مبني على التكوين المستمر،
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
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13 تعليقات
أين هو تكافؤ الفرص و الإنصاف والإدماج في هذا القرار يا سيادة الوزير؟ إقصاء فئة عريضة من أجل فئة قليلة تسمى تكافؤ الفرص؟ ما مصير الباقي؟ التشرد و التسول وووو؟ أول مرة أعرف بأن من هم في سن الثلاثين متميزين و متفوقين على غيرهم!!!! أي بحث علمي أكد ذلك؟
لا ينبغي أن نجعل من التعليم مجالا للتوظيف، ولكن ينبغي أن يكون التوظيف في التعليم مبني على انتقاء الكفاءات القادرة على الرهانات للرقي بالمستوى التعليمي لأبنائنا، وكفانا من الإحتجاجات التي ترى في التعليم وسيلة للتوظيف فقط.
ستتراجع رغما عن انف امك وابوك ،الشعب سيربيكم
على هذا أنتم ضد الشباب العاطل عن العمل وتريدون منه الانحراف حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
هذآ هو جزاؤنا من نجاحكم في الانتخابات. ولكن هذا أعطى لنا درسا مهما. إن الله يمهل ولا يهمل.
أي مسار مهني تتحدثون عنه . وأنتم حطمتم نفسية الشباب الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعد النظر ياسيد موسى. في قرارك. لقد ارتكبت ظلما في حق الشباب. وبسببك سيتشرد. سيلتجؤ إلى الانحراف…
لماذا هذا الاصرار على هذه الشروط التافهة لقد سئمنا من تصرفاتكم الصبيانية التي لا جدوى منها .الم تتراجعون عن قرارتكم ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها…
انت يا وزير التعليم تعرفون كثرة البطالة في المغرب وبهذه الشروط المطلوبه في اجتياز امتحان المباراة التعليم تحكمون على الشباب العاطل والحاصل على الاجزاة بالانتحار…
اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولاتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء . شباب ضائع.اتقوا الله فيه…..
حيث البلاد ديالك
قد تكون الفرصة الأخير بالنسبة بعض الشباب الذين طال انتظارهم. لآ تخيبوا امالهم وطموحاتهم. اعيد النظر في هذا القرار…