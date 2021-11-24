بنموسى إصلاح قطاع التعليم مستعجل ويحتاج اتخاذ قرارات آنية وجريئة

هبة بريس _ الرباط

أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى الذي حل ضيفا على القناة الثانية بأن إصلاح المنظومة التعليمية مستعجل ويحتاج إلى جرأة من أجل اتخاذ قرارت آنية ، موضحا أن التلاميذ وأسرهم هم من يدفعون ثمن تأخر الإصلاح.وتابع قائلا بأن المغاربة جميعا يحلمون بمدرسة الجودة والإنصاف والتي لن تحقق إلا بإصلاح شامل

وكشف الوزير بأن مختلف المعايير الجديدة التي تم وضعها في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات تدخل في إطار رغبة الوزارة بتوظيف أفضل العناصر البشرية من أجل الرفع من جودة التعليم. وأضاف المصدر بأن الوزارة تعتبر أن تثمين مهن التربية والتكوين وتحفيز الأطر أمر مهم جدا لذلك وضعت استراتيجية شاملة للرفع من مستوى الكفاءة والارتقاء بجودة التعليم من خلال العديد من الإجراءات

أما بخصوص قانونية تحديد سن 30 سنة فقد كشف بأن قراءة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تؤكد بأن ينمكن لقطاع التربية الوطنية بتحديد سن للمترشحين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة. وتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التوظيف ليس حصرا على قطاع التربية الوطنية، بالعكس، هذا أمر جاري به العمل بمجموعة من القطاعات الحكومية الأخرى. بل وكان معمولا به في هذا القطاع إلى غاية سنة 2012. يتابع وزير التربية الوطنية

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0