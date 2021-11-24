استقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها

هبة بريس _ وكالات

تقدمت رئيسة الوزراء السويدية المنتخبة ماغدالينا أندرسون باستقالتها مساء اليوم الأربعاء بعد ساعات على تعيينها من قبل البرلمان.

جاء ذلك بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي، بحسب “فرانس برس”.

وقالت أندرسون العضو بالحزب الاجتماعي الديموقراطي في تصريحات للصحافيين إن: “ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها”.

وأكدت أنها لا ترغب في ترأس حكومة “مطعون في شرعيتها”، معربة عن أملها في أن تنتخب مجددا في وقت لاحق.

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