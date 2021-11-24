إسبانيا تعتقل 3 مغاربة فارين من “طائرة مايوركا”

هبة بريس _ الرباط

علم ان الشرطة الوطنية والحرس المدني إسبانيا، اعتقلت اليوم الأربعاء، خمسة أشخاص في بلدة “سينسيلس” بجزيرة مايوركا، للاشتباه في كونهم من بين الركاب الفارين من طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا.

وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن ثلاثة من الموقوفين هم من الركاب الفارين، تبلغ اعمارهم على التوالي 26 و33 و35 عامًا

واشار نفس المصدر ، إلى أن اعتقالهم جاء بناء على مذكرة بحث بحقهم بتهمة ارتكاب جريمة “التحريض على الفتنة” و”انتهاك قانون الأجانب

وأعلنت السلطات الإسبانية أن مطار بالما دي مايوركا في أرخبيل الباليار، أحد أكثر مطارات البلاد ازدحاما، أُغلق قرابة أربع ساعات ، بعد أن استغلّ عدد من ركّاب طائرة هبوطها اضطراريا فيه لإنزال راكب ادّعى على الأرجح المرض، فنزلوا على المدرج وفرّوا

وقال الحرس المدني الإسباني إنّ الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين المغرب وتركيا، سُمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.

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