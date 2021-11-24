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العيون…ايقاف231 مرشحا للهجرة غير الشرعية خلال ثلاثة أيام

2021-11-24 / 7:48 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالعيون خلال ثلاثة أيام من إجهاض عدة محاولات للهجرة غير الشرعية، وإيقاف 231 مرشحا ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وحسب السلطات المحلية، فقد تم يوم الثلاثاء اعتراض قاربين بعرض مياه العيون وعلى متنهما 97 مهاجرا غير شرعي.

وأضاف المصدر أن البحرية الملكية تمكنت أيضا من اعتراض قارب مطاطي شمال ميناء العيون وعلى متنه 61 مهاجرا سريا من بلدان جنوب الصحراء، وقد تم اقتياد هؤلاء المرشحين للهجرة الذين كانوا متوجهين الى جزر الكناري إلى ميناء العيون وهم في صحية جيدة.

وخلال نفس اليوم، تمكنت مصالح مراقبة السواحل شمال مركز قرية الصيد تاروما ، من إيقاف 19 مرشحا من بينهم 13 امرأة وقاصر و5 رجال، بالإضافة الى حجز قاربين مطاطيين ، ومحركين و 15 برميل من البنزين.

وبجماعة فم الواد تمكنت البحرية الملكية يوم الأحد الماضي من إيقاف 54 مشرحا للهجرة السرية على متن قارب مطاطي، وكلهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وحجر قارب مطاطي مزود بمحرك.

وكثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية عملياتها، خلال الأيام الماضية، لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بجهة العيون- الساقية الحمراء، مما ساهم في توقيف عدد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات في إطار المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، للتصدي لشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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