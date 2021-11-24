حملة راكم فالبال لتوزيع 100 وجبة على من لا مأوى لهم في شوارع طنجة

هبة بريس _ طنحة

هبة بريس – مكتب طنجة

تسعى “جمعية نقاء للتنمية والتضامن ” إلى تنظيم حملة الدفئ للمناطق الجبلية وهي مبادرة التي تحتاج دعما من قبل المحسنين من أجل إنجاحها.

وفي هذا الإطار يقول محمد اغزيل رئيس جمعية نقاء للتنمية بطنجة ، إن “هناك أناسا في أمس الحاجة إلى هذه المبادرة، فهناك من لا يجدون ملابس وأغطية كافية من صقيع البرد التي تعرفها هذه المناطق الجبلية .

ويوضح الرئيس الجمعية أن مبادرة “لننعم جميعا بالدفء ” ستحاول خلال هذا الشهر إلى توفير مجموعة من القفف المواد الأولية على قدر الاستطاعة، إضافة إلى توفير ملابس وأغطية شتوية مضيفا: “من أجل تنفيذ هذا البرنامج نحتاج إلى دعم المحسنين ومساعدة المتعاطفين مع جمعية نقاء للتنمية والتضامن بطنجة ”.

وكهدف أولي، وضعت نقاء برنامجا يروم توزيع 100 قفة للأسر المعوزة لهذه المناطق ، تبلغ قيمة الواحدة منها 250 درهم، وتوزيع 100 غطاء بقيمة 120 درهما إضافة إلى توزيع ملابس شتوية على للنساء والأطفال والرجال والشيوخ. .

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