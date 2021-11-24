حملة راكم فالبال لتوزيع 100 وجبة على من لا مأوى لهم في شوارع طنجة

2021-11-24 / 7:34 مساءً
0
هبة بريس _ طنحة

هبة بريس – مكتب طنجة

تسعى “جمعية نقاء للتنمية والتضامن ” إلى تنظيم حملة الدفئ للمناطق الجبلية وهي مبادرة التي تحتاج دعما من قبل المحسنين من أجل إنجاحها.

وفي هذا الإطار يقول محمد اغزيل رئيس جمعية نقاء للتنمية بطنجة ، إن “هناك أناسا في أمس الحاجة إلى هذه المبادرة، فهناك من لا يجدون ملابس وأغطية كافية من صقيع البرد التي تعرفها هذه المناطق الجبلية .

ويوضح الرئيس الجمعية أن مبادرة “لننعم جميعا بالدفء ” ستحاول خلال هذا الشهر إلى توفير مجموعة من القفف المواد الأولية على قدر الاستطاعة، إضافة إلى توفير ملابس وأغطية شتوية مضيفا: “من أجل تنفيذ هذا البرنامج نحتاج إلى دعم المحسنين ومساعدة المتعاطفين مع جمعية نقاء للتنمية والتضامن بطنجة ”.

وكهدف أولي، وضعت نقاء برنامجا يروم توزيع 100 قفة للأسر المعوزة لهذه المناطق ، تبلغ قيمة الواحدة منها 250 درهم، وتوزيع 100 غطاء بقيمة 120 درهما إضافة إلى توزيع ملابس شتوية على للنساء والأطفال والرجال والشيوخ. .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا تعتقل 3 مغاربة فارين من “طائرة مايوركا”

إسبانيا تعتقل 3 مغاربة فارين من “طائرة مايوركا”

2021-11-24 / 9:26 مساءً
Photo of تاونات : تنظيم حملة طبية جراحية كبرى

تاونات : تنظيم حملة طبية جراحية كبرى

2021-11-24 / 8:52 مساءً
Photo of العيون…ايقاف231 مرشحا للهجرة غير الشرعية خلال ثلاثة أيام

العيون…ايقاف231 مرشحا للهجرة غير الشرعية خلال ثلاثة أيام

2021-11-24 / 7:48 مساءً
Photo of انتخاب المغرب لرئاسة المجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار

انتخاب المغرب لرئاسة المجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار

2021-11-24 / 7:21 مساءً
Photo of تطوان ..عمال نظافة يعثرون على “مسدس ضغط” بالمقبرة الاسلامية

تطوان ..عمال نظافة يعثرون على “مسدس ضغط” بالمقبرة الاسلامية

2021-11-24 / 7:03 مساءً
Photo of “الجبهة الاجتماعية” تنتقد الزيادات الصاروخية في الأسعار

“الجبهة الاجتماعية” تنتقد الزيادات الصاروخية في الأسعار

2021-11-24 / 6:52 مساءً
Photo of إسبانيا تحتج على المغرب بسبب إنشاء مزرعة أسماك في محيط الجزر الجعفرية

إسبانيا تحتج على المغرب بسبب إنشاء مزرعة أسماك في…

2021-11-24 / 6:18 مساءً
Photo of الحملة الوطنية للتلقيح.. المغرب يتجاوز رقم 24 مليون و400 ألف ملقح

الحملة الوطنية للتلقيح.. المغرب يتجاوز رقم 24 مليون و400…

2021-11-24 / 5:25 مساءً
Photo of كوفيد بالمغرب.. 130 إصابة جديدة و أربع وفيات في 24 ساعة الأخيرة

كوفيد بالمغرب.. 130 إصابة جديدة و أربع وفيات في…

2021-11-24 / 4:50 مساءً
Photo of وزارة الصحة تستجيب لطلب المهنيين بخصوص منحة كوفيد

وزارة الصحة تستجيب لطلب المهنيين بخصوص منحة كوفيد

2021-11-24 / 3:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق