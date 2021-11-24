“الجبهة الاجتماعية” تنتقد الزيادات الصاروخية في الأسعار

2021-11-24 / 6:52 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

انتقدت الجبهة الاجتماعية المغربية الزيادات الصاروخية في أسعار عدد من المواد الأساسية، واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات، داعية إلى الاحتجاج على ذلك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان شهر دجنبر المقبل.

وتوقفت الجبهة في بيانها عند إصدار مجموعة من القرارات غير الشعبية، فبعد فرض جواز التلقيح ضدا على قرار الدولة نفسها باعتبار التلقيح اختياريا، أقدمت وزارة التربية الوطنية على قرار لا شعبي وهو تسقيف سن التوظيف، وكذا انصياعها لضغط وابتزاز لوبي التعليم الخصوصي عبر رفض توظيف أساتذة التعليم الخصوصي إلا بموافقة مشغليهم.

واعتبرت الجبهة أن الحكومة الحالية ماضية في تطبيق نفس السياسات الليبرالية المتوحشة كما الحكومات السابقة، حيث إن الهاجس المسيطر هو رأي المال، وهو ما ترجمه قانون المالية بإجراءات عدة، منها تخفيض الضريبة على الشركات مقابل تكريس هشاشة الشغل والبطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، وغياب إجراءات اجتماعية ملموسة.

ونبهت الجبهة إلى وجود نضالات شعبية وطلابية عارمة ضد جواز التلقيح وتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم وللأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فضلا عن النضالات المستمرة للطبقة العاملة والمعطلين وساكنة الأحياء الشعبية في المدن والمناطق المهمشة في البوادي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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