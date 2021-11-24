أخنوش يمثل أمام البرلمان في جلسة للأسئلة الشفهية

2021-11-24 / 6:27 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية، يوم الاثنين المقبل، تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وذكر بلاغ للمجلس، أن هذه الجلسة، التي ستنطلق أشغالها في الساعة الثالثة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 278 إلى 283 منه.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الجلسة ستنعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

وأضاف المصدر أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of جنيف.. المغرب يستنكر تجاوزات المقررة الخاصة ماري لولور

جنيف.. المغرب يستنكر تجاوزات المقررة الخاصة ماري لولور

2021-11-25 / 6:37 مساءً
Photo of سفير أذربيجان من سطات يدعم الوحدة الوطنية للمغرب

سفير أذربيجان من سطات يدعم الوحدة الوطنية للمغرب

2021-11-25 / 5:55 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مرسوم تطبيقي يتعلق بفئة الأطباء

الحكومة تصادق على مرسوم تطبيقي يتعلق بفئة الأطباء

2021-11-25 / 4:48 مساءً
Photo of المرزوقي: حاولت الوساطة بين المغرب والجزائر لكن لم أجد آذانا صاغية من الأخيرة

المرزوقي: حاولت الوساطة بين المغرب والجزائر لكن لم أجد…

2021-11-25 / 4:13 مساءً
Photo of بايتاس: “لا نية للحكومة في تحديد 30 سنة للتوظيف بالقطاع العام”

بايتاس: “لا نية للحكومة في تحديد 30 سنة للتوظيف…

2021-11-25 / 3:13 مساءً
Photo of بايتاس عن شروط بنموسى: “هذه بداية لإصلاحات مقبلة في التعليم”

بايتاس عن شروط بنموسى: “هذه بداية لإصلاحات مقبلة في…

2021-11-25 / 2:55 مساءً
Photo of أخنوش: الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة

أخنوش: الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة

2021-11-25 / 2:28 مساءً
Photo of مرة أخرى.. البرلمان الأوروبي يندد بتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

مرة أخرى.. البرلمان الأوروبي يندد بتدهور وضعية حقوق الإنسان…

2021-11-25 / 1:19 مساءً
Photo of هلال: إصلاحات الملك مكنت من تحقيق إنجازات هامة في مجال حقوق الإنسان

هلال: إصلاحات الملك مكنت من تحقيق إنجازات هامة في…

2021-11-25 / 11:09 صباحًا
Photo of زيارة بوريطة لواشنطن.. أنشطة دبلوماسية مكثفة ولقاءات بكبار المسؤولين

زيارة بوريطة لواشنطن.. أنشطة دبلوماسية مكثفة ولقاءات بكبار المسؤولين

2021-11-25 / 10:12 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق