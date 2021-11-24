أخنوش يمثل أمام البرلمان في جلسة للأسئلة الشفهية

2021-11-24 / 6:27 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية، يوم الاثنين المقبل، تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وذكر بلاغ للمجلس، أن هذه الجلسة، التي ستنطلق أشغالها في الساعة الثالثة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 278 إلى 283 منه.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الجلسة ستنعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

وأضاف المصدر أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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