إسبانيا تحتج على المغرب بسبب إنشاء مزرعة أسماك في محيط الجزر الجعفرية
احتجت إسبانيا بشكل رسمي، على إقامة المغرب لمزرعة أسماك في مياه لاس شافاريناس، بالقرب من الجزر الجعفرية، والتي تدخل في إطار الحدود البحرية للمملكة المغربية.
وذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية بحسب مصادرها، أن خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسبانية، سلم الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج إلى رئيس السفارة المغربية في إسبانيا لإقامة مزرعة أسماك بجوار جزر شافاريناس.
وأشارت “إل باييس” إلى أن الحكومة الإسبانية حاولت في الأشهر الأخيرة تفادي الاحتكاك مع المغرب، بهدف تجاوز الأزمة دبلوماسية لم تنته بعد بشكل نهائي، حيث لم تعد سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش إلى منصبها.
يذكر ان حزب ” فوكس” ، اليميني المتشدد قد طالب الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات ضد إقامة مزرعة لتربية الأسماك في المياه التابعة للجزر الجعفرية، وهي أرخبيل خاضع للسيادة الإسبانية، وتبعد 50 كيلومترا شرق مليلية، وقريبة جدا من السواحل المغربية قبالة بلدة راس الماء، التابعة لإقليم الناظور.
تعليق واحد
مرحبا هو الأول كانت حكومه الدوله المملكه المغربيه كوسيطه للحكومه الدوليه للمملكه إسبانيا لوقف التنفيد تجمعها علاقه دبلوماسيه لخلق تجاره وصناعه حره كون مهندسين إسبانيين بشمال بالمملكه المغربيه وجنوبها لأجل الصناعه العصريه التقليديه بمصنع ولديها معامل الصيد البحرى والفلاحه المعيّنه الحدود لنتحد ضد الحاجه أى عمله الدرهم وهدا ضمن إطار مجلس القضاء للإتحاد الأوروبى مفهومه وواضحه بالمعنى حريه العداله لا يركبها العبيد لأن علم الدوله يرمز للحريه والنصر والعزه