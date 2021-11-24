إسبانيا تحتج على المغرب بسبب إنشاء مزرعة أسماك في محيط الجزر الجعفرية

2021-11-24 / 6:18 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

احتجت إسبانيا بشكل رسمي، على إقامة المغرب لمزرعة أسماك في مياه لاس شافاريناس، بالقرب من الجزر الجعفرية، والتي تدخل في إطار الحدود البحرية للمملكة المغربية.

وذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية بحسب مصادرها، أن خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسبانية، سلم الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج إلى رئيس السفارة المغربية في إسبانيا لإقامة مزرعة أسماك بجوار جزر شافاريناس.

وأشارت “إل باييس” إلى أن الحكومة الإسبانية حاولت في الأشهر الأخيرة تفادي الاحتكاك مع المغرب، بهدف تجاوز الأزمة دبلوماسية لم تنته بعد بشكل نهائي، حيث لم تعد سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش إلى منصبها.

يذكر ان حزب ” فوكس” ، اليميني المتشدد قد طالب الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات ضد إقامة مزرعة لتربية الأسماك في المياه التابعة للجزر الجعفرية، وهي أرخبيل خاضع للسيادة الإسبانية، وتبعد 50 كيلومترا شرق مليلية، وقريبة جدا من السواحل المغربية قبالة بلدة راس الماء، التابعة لإقليم الناظور.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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