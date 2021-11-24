اختتام ملتقى طنجة من أجل تشجيع الاستثمار و إنعاش الشغل

هبة بريس _ الرباط

احتضنت مدينة طنجة يوم الأربعاء 24 نونبر 2021 الملتقى الجهوي للاستثمار والتشغيل والتكوين الذي ترأسه محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية و رئيس الجهة.

ركزت الكلمات الافتتاحية لهذا اللقاء على أهمية التقائية السياسات العمومية والقطاعية في مجال الاستثمار المنتج وأكد المتدخلون على ضرورة تعزيز ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل الجهوي.

وقد تميزت الكلمة التوجيهية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة بهذه المناسبة بالتركيز على محاور جهوية وعملية تمكن من الرفع من نجاعة تدخل مختلف الفاعلين في ميادين الاستثمار والتشغيل والتكوين من قبيل خلق مدينة المهن والكفاءات التي ستفتح أبوابها خلال سنة 2022 التي ستضم أزيد من 3200 متدربا ومتدربة، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الجهوية للتنسيق من أجل دعم التقائية تدخلات الفاعلين المؤسساتيين.

مع ضرورة استحضار مخرجات اليوم الدراسي حول التشغيل والتكوين المنظم من طرف ولاية الجهة خلال مارس 2019، وخلق بنك للمشاريع الجهوية الجاهزة للاستثمار.

كما أكد الوالي في الختام على ضرورة استحضار التدابير والتوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد ذات الصلة، وتلك الرامية الى التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع بخلق القيمة المضافة ومناصب شغل ذات جودة وذلك عبر تأمين المبادرة المقاولاتية وتوجيه الفاعلين الاقتصاديين نحو الأنشطة المنتجة وإحداث صدمة تنافسية وإرساء إطار ماكرو اقتصادي في خدمة النمو وبروز الاقتصاد الاجتماعي كقطاع اقتصادي قائم الذات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0