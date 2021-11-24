بركة: “المغرب سيشيد 11 سدا كبيرا و120 سدا تليا في ثلاث سنوات”

2021-11-24 / 5:43 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

يواصل المغرب تطوير و تحديث منشآته و بنياته التحتية و من بينها السدود، حيث سيتم تعزيز رصيد المغرب من المنشآت المائية عبر تشييد و إنجاز عدد من السدود.

و في هذا الصدد، أوضح نزار بركة وزير التجهيز و الماء خلال مداخلة له بالغرفة الثانية للبرلمان أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنشآت والتجهيزات المائة.

و عدد بركة هاته المنشآت و التي تتجلى أساسا في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار مكعب، و9 محطات لتحلية مياه الحبر بسعة تقدر بـ147 مليون مكعب في السنة، فضلا عن آلاف الآبار والأثقاب المخصصة لاستخراج المياه الجوفية ومنشآت لتحويل المياه.

و شدد بركة على أنه قد تم رصد غلاف مالي مهم لإنجاز 11 سدا كبيرا بسعة 4,25 مليار متر مكعب في السنة كلفتها الإجمالية تبلغ 15,5 مليار درهم وذلك من أصل 20 سدا مبرمجا.

كما أكد وزير التجهيز و الماء أنه قد تمت برمجة إنجاز 120 سدا تليا، والتي سيتم إنشاؤها في السنوات الثلاث المقبلة ابتداء من 2022، وستهم كل أقاليم المملكة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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