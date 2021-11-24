الحملة الوطنية للتلقيح.. المغرب يتجاوز رقم 24 مليون و400 ألف ملقح

2021-11-24 / 5:25 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

يتواصل إقبال المغاربة على مختلف مراكز التلقيح و إن كان الأمر بنسبة أقل من تلك التي كان عليها الوضع في الأسابيع الفارطة.

و في هذا الصدد، أوضحت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في النشرة اليومية للوضعية الوبائية أن رقم الملقحين بالمغرب تجاوز عدد 24 مليون و 400 ألف شخص.

و أكدت الوزارة السالفة الذكر أن عدد الملقحين بالجرعة الأولى وصل ل 24 مليون و 400 الف و 741 شخص، بينما عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 22 مليون و 594 ألف و 819 شخص.

أما فيما يخص الجرعة الثالثة، فقد بلغ عدد المقبلين على التطعيم بها لرقم مليون و 625 ألفا و 923 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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