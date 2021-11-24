تازة.. فلاح يقتل زوجته ويرميها في بئر

2021-11-24 / 5:15 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أودع فلاح ثلاثيني مساء يوم أمس الثلاثاء، سجن تازة المحلي بأمر من الوكيل العام باستئنافية تازة، بعد متابعته بجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين للموت وإخفاء جثة،  هذا بعد تورطه في قتل زوجته ورمي جثتها في بئر بدوار الحوانت بجماعة باب مرزوقة إقليم تازة.

هذا وقد أحيل المتهم على الوكيل العام  بالمنسوب إليه من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي  قبل إيداعه السجن المحلي في انتظار الشروع في محاكمته،  وجاء إيقافه في غابة مجاورة للدوار المذكور  بعد العثور على زوجته مرمية في البئر.

وتعود تفاصيل الواقعة، بعد إبلاغ عائلة الهالكة بإختفائها، حيث فوجئ سكان الدوار المذكور بعطب تقني أصيبت به ٱلة ضخ المياه من البئر ليتضح لهم كون جثة الهالكة وراء العطب لتنتشل منه من طرف الوقاية المدنية وتنقل صوب مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة بتازة قصد التشريح الطبي لمعرفة أسباب وحيثيات هذه الوفاة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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