كوفيد بالمغرب.. 130 إصابة جديدة و أربع وفيات في 24 ساعة الأخيرة

هبة بريس ـ الرباط

أكدت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء تسجيل 130 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

و بهذا العدد الجديد من المصابين بكوفيد، ارتفعت الحصيلة الاجمالية الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 949.263 حالة في المغرب.

و تم خلال الأربعة و عشرون ساعة الأخيرة إجراء 10.441 من الفحوصات الجديدة، ليصل مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة في بلادنا لرقم 9.416.896 تحليلة.

و شهدت الساعات الماضية تسجيل 4 وفيات بالفيروس ليستقر عدد الوفيات في 14.770، بينما تم التأكد من شفاء 135 حالة إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 931.433 شخص.

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