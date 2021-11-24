ناصر بوريطة يستقبل الوفد الإسرائيلي و يتباحث مع وزير الدفاع

هبة بريس ـ الرباط

استقبل عصر اليوم، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، وفدا اسرائيليا رفيع المستوى يقوده وزير الدفاع.

و خلال هذا اللقاء، تباحث ناصر بوريطة مع بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي حول عدد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين.

هذا و سبق لقاء بوريطة بمسؤولي الوفد الإسرائيلي، لقاء آخر جمع بين عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني و كذا بالجنرال فاروق بلخير المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.

و ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم بمقر الإدارة، وفدا إسرائيليا هاما برئاسة بنيامين غانتز، نائب رئيس الوزارء، وزير دفاع دولة إسرائيل، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب من 23 إلى 25 نونبر الجاري.

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