بوريطة يفتتح المؤتمر الدولي حول الديمقراطية و مكافحة التطرف

هبة بريس ـ الرباط

افتتح ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول “المشاركة الديمقراطية الشاملة لمنع ومكافحة التطرف العنيف”.

هذا الحدث الدولي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشراكة مع منظمة تجمع الديمقراطيات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء.

و ستتواصل فعاليات المؤتمر الدولي للمشاركة الديمقراطية و مكافحة التطرف خلال يومي 24 و25 نونبر 2021، بمشاركة عدد من الخبراء و الباحثين و الأطر الأكاديمية.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8