بتعليمات ملكية سامية.. الجنرال الفاروق يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي

2021-11-24 / 4:15 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، استقبل، اليوم، الجنرال دوكور دارمي “الفاروق بلخير” المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية ، “بيني گانتز” وزير الدفاع “الإسرائيلي” بمقر قيادة أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.

وتناول الجانبان قضايا تهم التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية و”إسرائيل” في إطار اتفاق التعاون العسكري الذي تم التوقيع عليه، اليوم، بين البلدين والذي يعد أول اتفاق من نوعه بين “إسرائيل” و بلد من منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.

و ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم بمقر الإدارة، وفدا إسرائيليا هاما برئاسة بنيامين غانتز، نائب رئيس الوزارء، وزير دفاع دولة إسرائيل، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب من 23 إلى 25 نونبر الجاري.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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