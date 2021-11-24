وزارة الصحة تستجيب لطلب المهنيين بخصوص منحة كوفيد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مجهوداتها الجبارة في إطار مكافحة جائحة كورونا بالمغرب و هاته المرة من خلال الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع و المتعلقة بصرف منحة كوفيد.
و قررت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية صرف الشطر الثاني من منحة كوفيد التي كانت قد سبق و وعدت بها مهنيي القطاع، و ذلك بقرار من الوزير خالد أيت الطالب الذي أشر على التعجيل بصرف المنحة.
و حاولت الوزارة الوصية من خلال هاته المنحة الثانية توسيع قاعدة المهنيين المستفيدين الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في محاربة جائحة كورونا عبر إدماجهم جميعا للاستفادة من منحة الشطر الثاني.
و أقرت الوزارة السالفة الذكر منحة تتراوح بين ستة آلاف درهم كحد أقصى و ألفين و خمسة مائة درهم كحد أدنى للمهنيين من الأطباء و الصيادلة و الممرضين و تقنيي الإسعاف و مهنيي الصحة و الإداريين، الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم العلاجات لمرضى كوفيد.
19 تعليقات
بالفعل الأطباء والممرضين في تلك الجائحة كوفيد 19 كانوا يسهرون ليلا ونهارا على راحة المريض المصاب بكوفيد 19.. لهذ يجب على الحكومة الجديدة بتعويضعهم منح….
الممرضين والممرضات هم اكثر الاستفادة من هذه المنحة .
المنح المتاحه وفق المعاملة وصدق الأمانة وصدق الفعل وصدق المهنة وصدق الثقة ووووووووو ولكن هذآ غير مطبق منه ولو حرف واحد…
جل الأطباء خرجين من أوروبا يتقاضون أجور لا تكفيهم في حياتهم. لهذ يقومون بمغادرة البلاد هههههههههههه.
على ما أظن المستفيد الواحد من هذه المنحة هم الاطباء الأفارقة الموجودين في المغرب.ههههه
ولكن المشكل والواقع أن الأطباء ليسوا هم من قاموا بالجهد الكبير قي تلك الجائحة كوفيد 19 كورونا ولكن الممرضين والممرضات هم من قاموا بالجهد الكبير.
تحية وتقدير واجلال لكل من ساهم وسهر الليالي من أجل حماية المصابين بهذا الفيروس القاتل.
قبل كل شيء يجب بالاهتمام بالمستشفيات العمومية.لانهم في حالة يرثى لها.
لدينا خصاص في مجال الصحة والمرضى هم متضريرين بالدرجة الأولى وللأسف الشديد الحكومة الجديدة ولا السابقة لم تبالي لهذا الى متى نعيش هذه الوضعية المالية.
إننا نرفع تعازينا الى هذا القطاع الذي توفي منذ سنوات والأن لازلنا نعاني منه نريد التغير والاصلاح ….
ملكنا الغالي الحنون أعطى أهمية لهذا القطاع دعمهم ماديا ومعنويا .عاش الملك.
يجب الاحتفاظ بهذا القطاع الصحي لأننا فعلا جد محتاجين له ياحكومة يجب الرعاية الصحية الأولية والاهتمام اكثر بقطاع الصحة…
كل الأطر الصحية وغيرها يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي لهم بدعمهم ورفع قدرتهم وكفاءاتهم في أحسن مايرام..
المشكل الغويص هو أننا دائما سباقين للمنح الأطباء الأجانب والاولوية ترجع أولا الاطباء المغاربة هم من يستحقون بها ….
جل المستشفيات العمومية المشتغلين فيها كلهم اجانب وهم من يستفيدون من هذه المنحة……ولكن الاطباء المغاربة دائما وضعيتهم متدهورة أكثر تضررا…
أين هي التجهيزات الطبية المستشفيات العمومية فهي جد متدهورة حتى الأدوية وقلة الاهتمام وتقولون المنحة…. هههههههههههه
حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة الجديدة أين هو الدعم المادي لمساعدة الاطباء الذين سهروا الليالي في جائحة كورونا.
الصحة والطب في المغرب كارثة لايحمد عقباها اللهم اهدي الحكومة الجديدة التغير والاصلاح…
ما قدموه الاطباء المغاربة في الجائحة كوفيد 19 يستحقون المنحة وتحسين وضعيتهم المادية يجب الأخذ بعين الاعتبار لهؤلاء الاطباء والممرضين…