وزارة الصحة تستجيب لطلب المهنيين بخصوص منحة كوفيد

2021-11-24 / 3:51 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مجهوداتها الجبارة في إطار مكافحة جائحة كورونا بالمغرب و هاته المرة من خلال الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع و المتعلقة بصرف منحة كوفيد.

و قررت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية صرف الشطر الثاني من منحة كوفيد التي كانت قد سبق و وعدت بها مهنيي القطاع، و ذلك بقرار من الوزير خالد أيت الطالب الذي أشر على التعجيل بصرف المنحة.

و حاولت الوزارة الوصية من خلال هاته المنحة الثانية توسيع قاعدة المهنيين المستفيدين الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في محاربة جائحة كورونا عبر إدماجهم جميعا للاستفادة من منحة الشطر الثاني.

و أقرت الوزارة السالفة الذكر منحة تتراوح بين ستة آلاف درهم كحد أقصى و ألفين و خمسة مائة درهم كحد أدنى للمهنيين من الأطباء و الصيادلة و الممرضين و تقنيي الإسعاف و مهنيي الصحة و الإداريين، الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم العلاجات لمرضى كوفيد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫19 تعليقات

  1. بالفعل الأطباء والممرضين في تلك الجائحة كوفيد 19 كانوا يسهرون ليلا ونهارا على راحة المريض المصاب بكوفيد 19.. لهذ يجب على الحكومة الجديدة بتعويضعهم منح….

  3. المنح المتاحه وفق المعاملة وصدق الأمانة وصدق الفعل وصدق المهنة وصدق الثقة ووووووووو ولكن هذآ غير مطبق منه ولو حرف واحد…

  6. ولكن المشكل والواقع أن الأطباء ليسوا هم من قاموا بالجهد الكبير قي تلك الجائحة كوفيد 19 كورونا ولكن الممرضين والممرضات هم من قاموا بالجهد الكبير.

  9. لدينا خصاص في مجال الصحة والمرضى هم متضريرين بالدرجة الأولى وللأسف الشديد الحكومة الجديدة ولا السابقة لم تبالي لهذا الى متى نعيش هذه الوضعية المالية.

  12. يجب الاحتفاظ بهذا القطاع الصحي لأننا فعلا جد محتاجين له ياحكومة يجب الرعاية الصحية الأولية والاهتمام اكثر بقطاع الصحة…

  14. المشكل الغويص هو أننا دائما سباقين للمنح الأطباء الأجانب والاولوية ترجع أولا الاطباء المغاربة هم من يستحقون بها ….

  15. جل المستشفيات العمومية المشتغلين فيها كلهم اجانب وهم من يستفيدون من هذه المنحة……ولكن الاطباء المغاربة دائما وضعيتهم متدهورة أكثر تضررا…

  16. أين هي التجهيزات الطبية المستشفيات العمومية فهي جد متدهورة حتى الأدوية وقلة الاهتمام وتقولون المنحة…. هههههههههههه

  17. حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة الجديدة أين هو الدعم المادي لمساعدة الاطباء الذين سهروا الليالي في جائحة كورونا.

  19. ما قدموه الاطباء المغاربة في الجائحة كوفيد 19 يستحقون المنحة وتحسين وضعيتهم المادية يجب الأخذ بعين الاعتبار لهؤلاء الاطباء والممرضين…

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