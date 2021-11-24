وزارة الصحة تستجيب لطلب المهنيين بخصوص منحة كوفيد

2021-11-24 / 3:51 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مجهوداتها الجبارة في إطار مكافحة جائحة كورونا بالمغرب و هاته المرة من خلال الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع و المتعلقة بصرف منحة كوفيد.

و قررت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية صرف الشطر الثاني من منحة كوفيد التي كانت قد سبق و وعدت بها مهنيي القطاع، و ذلك بقرار من الوزير خالد أيت الطالب الذي أشر على التعجيل بصرف المنحة.

و حاولت الوزارة الوصية من خلال هاته المنحة الثانية توسيع قاعدة المهنيين المستفيدين الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في محاربة جائحة كورونا عبر إدماجهم جميعا للاستفادة من منحة الشطر الثاني.

و أقرت الوزارة السالفة الذكر منحة تتراوح بين ستة آلاف درهم كحد أقصى و ألفين و خمسة مائة درهم كحد أدنى للمهنيين من الأطباء و الصيادلة و الممرضين و تقنيي الإسعاف و مهنيي الصحة و الإداريين، الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم العلاجات لمرضى كوفيد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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