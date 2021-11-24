تحسن الوضع الوبائي ينعكس إيجابا على مؤشرات بورصة البيضاء

2021-11-24 / 3:34 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل بورصة الدار البيضاء تسجيل مؤشرات إيجابية في ظل تحسن الوضعية الوبائية التي انعكست بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي ببلادنا.

و في هذا الصدد، افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء بمعطيات إيجابية حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي “مازي” الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم ، بنسبة 0.02 في المائة إلى 13.309.90 نقطة.

وخلال جلسة الافتتاح، تقدم مؤشر “MSI20” ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة ، بدوره بنسبة 0.05 في المائة إلى 1083.68 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر “ماديكس” ، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر ، بنسبة 0.02 في المائة إلى 10.790,38 نقطة.

كما سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” ، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,02 في المائة إلى 1.000,20 نقطة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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