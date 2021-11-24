الرشيدية تستعد لاحتضان النسخة الأولى للمهرجان الوطني للشعر

هبة بريس – الرشيدية

تخليدا للذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى 66 لعيد الاستقلال المجيد، تنظم جمعية قوافل سجلماسة للإبداع بشراكة مع مجلس جهة درعة تافيلالت، وبدعم من المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، وبتعاون مع المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية، فعاليات المهرجان الوطني الأول للشعر أيام 26 – 27 – 28 نونبر 2021 بالقاعة الكبرى بالرشيدية، وذلك تحت شعار “درعة تافيلالت، التنوع السوسيو ثقافي والرهانات المنتظرة”.

وحسب بلاغ صحفي لجمعية قوافل سجلماسة للإبداع والذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، فيَهدف المهرجان الى تسليط الضوء على الإبداع الشعري وتثمين الاعتراف بالوظائف التي لعبها هذا الفن الإبداعي منذ القديم في التقريب بين الثقافات والشعوب، وتعزيز فرص التواصل بين النخب المبدعة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وهو ما سيشكل فرصة للنقاش والتبادل حول قضايا الإبداع الشعري، كفضاء لتلاقي وتلاقح الثقافات من خلال سلسلة من الإبداعات والندوات والأمسيات الثقافية التي تروم إبراز رهانات وتحديات الإبداع الشعري وأسسه الثقافية، وخصائصه الإنسانية والفنية والجمالية.

و يجسد المهرجان أيضا حسب ذات البلاغ الصحفي استراتيجية الجمعية من أجل ترسيخ الإبداع الأدبي والرقي به والانفتاح على ثقافة مختلف الرواد والشعراء الشباب الذين يشتغلون في الظل والهوامش من أجل تشكيل رؤية فنية بمخيال فردي وجماعي متنوع ومتعدد لتعزيز الروابط والعلاقات التاريخية بين فعاليات وأمكنة مختلفة إبداعا وفنا وتوجها.

وفي برنامج النسخة الأولى للمهرجان الوطني للشعر قراءات شعرية من الشعر الفصيح بالإضافة إلى قراءات شعرية حسانية وأمازيغية، ومحاضرة حول وضعيات الواحات في الجنوب الشرقي والصعوبات التي تعترض أنظمتها الايكولوجية في السنوات الأخيرة، ومشاركة متعلمين ومتعلمات من أكاديمية جهة درعة تافيلالت بقصائد شعرية حول المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، وأمسيات فنية بمشاركة فنانين محليين، وعرض مسرحي للمخرج البشير بهادي.

بالإضافة إلى تنظيم معرض تشكيلي على هامش المهرجان يضم بورتريهات سلاطين وملوك الدولة العلوية المغربية الثلاثة والعشرين، من مولاي علي الشريف، حفيد الحسن الداخل، إلى الملك محمد السادس للفنانيْن التشكيليين “جوهانا روسلو” و”لحسن محمودي”، ولوحات الحجارة للفنانة “لطيفة بركادنس”، وبورتريهات “ابراهيم بن قدور”.

على أن تختتم فعاليات النسخة الأولى للمهرجان الوطني للشعر بتوزيع شهادات المشاركة على الشعراء المشاركين في المهرجان، وتنظيم زيارة ميدانية للواحة ومعامل الرخام بمدينة ارفود، وضريح مولاي علي الشريف ومدينة سجلماسة التاريخية .

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