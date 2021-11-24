المرصد المغربي للسجون يدعو لتسريع تعديلات قوانين المؤسسات السجنية

هبة بريس ـ الرباط

دعا المرصد المغربي للسجون لضرورة التسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم 23 /98 إلى الوجود في أقرب الآجال.

دعوة المرصد الوطني للسجون لهذا الأمر، جاءت موازاة مع تقريره الذي أكد على ضرورة مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية الخاصة بالتعديلات القانونية للمرجع السالف الذكر.

و شدد المرصد ذاته على ضرورة إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجن التعاهدية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء.

كما طالب المرصد الوطني للسجون بإصلاح المنظومة القانونية الجنائية للحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0