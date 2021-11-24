انقلاب شاحنة يقطع الطريق بتيزي نتلغمت في وجه حركة السير

2021-11-24 / 3:06 مساءً
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هبة بريس – ميدلت

أدى انقلاب شاحنة كبيرة صباح اليوم الأربعاء 24 نونبر الجاري على مستوى منعرجات “تيزي نتلغمت” في الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ميدلت والريش، الى توقف حركة الحافلات والشاحنات بالممر، وفتحها بالتناوب في وجه السيارات الخفيفة الى حدود كتابة هذا الخبر.

وأفادت مصادر من عين المكان في اتصالات هاتفية مع “هبة بريس” أن انقلاب الشاحنة وقع في المنعرج الأول “بتيزي نتلغمت” من جهة الريش, وتسبب في ارتباك في حركة السير بالممر في كلتي الجهتين .

واضافت ذات المصادر ان السلطات الأمنية المختصة حلت بعين المكان والجهود متواصلة لإزالة الشاحنة من الطريق من أجل فتحها أمام جميع العربات .

وتعرف المنعرجات الخطيرة “تيزي نتلغمت” بين مدينتي الريش وميدلت بين الفينة والأخرى حوادث سير خطيرة، تؤدي في غالبها إلى قطع الطريق لساعات أمام حركة المرور وذلك بسبب ضيق الطريق ووعورتها .

يشار ان وزارة التجهيز والماء رصدت مبلغ 11 مليار و 474.56 مليون سنتيم لصفقة توسيع وتقوية المقطع الطرقي “تيزي نتلغمت”.

وشرعت الشركة التي نالت الصفقة في وضع وسائل التشوير الخاصة ببداية الأشغال بمدخل هذا المقطع الطرقي المعروف بمنعرجاته الخطيرة.

على أن تمتد الأشغال على هذا المقطع الطرقي الذي يشكل نقطة سوداء في الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس والرشيدية، 20 شهرا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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