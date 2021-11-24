التوفيق: “أماكن العبادة كلها تابعة للأوقاف بما فيها الأضرحة والزوايا”

هبة بريس ـ الرباط

أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أن كافة دور العبادة بالمغرب تابعة للوزارة الوصية بما في ذلك المساجد و الزوايا و الأضرحة.

التوفيق و خلال مداخلة له على هامش مناقشة مشروع ميزانية وزارته بمجلس المستشارين أكد بأن كلاما كثيرا تم ترويجه بخصوص دور العبادة غير أن الحقيقة هي كون وزارة الأوقاف أنفقت 40 مليارا على الزوايا.

هذا المبلغ وفق تصريحات الوزير من الميزانية المخصصة للزوايا، مضيفا بأن الأخيرة لم تحظ البتة بأي تفضيل، حيث تم ترميم و صيانة عدد منها نظرا للقيمة الدينية الكبيرة التي لعبتها و ما تزال.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عدد الأضرحة و الزوايا بالمغرب يفوق الستة آلاف وفق تقديرات رسمية، منها بعض الأضرحة غير المحددة هوية أصحابها بشكل دقيق.

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