هيئة حقوقية تتهم البوليساريو بخرق القانون وسط صمت دولي

هبة بريس ـ الرباط

تتواصل الإدانة الدولية الواسعة للمنظمات الحقوقية لما يسمى بعصابة البوليساريو بسبب الجرائم الإنسانية البشعة التي ترتكبها في حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف.

موازاة مع ذلك، أدانت منظمة حقوق الإنسان و محاربة الفساد فرع المغرب قيام عصابة البوليساريو الإرهابية بتجنيد الأطفال وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي، من أجل استخدامهم في ارتكاب أعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية الشريفة.

و تطرقت الهيئة الحقوقية لخرق عصابة البوليساريو للقانون الدولي، وسكوت المنتظم الدولي رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة.

و شددت ذات الهيئة على أن عصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم وتجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال وسط صمت دولي غير مفهوم عن هاته الجرائم الخطيرة.

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