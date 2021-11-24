هيئة حقوقية تتهم البوليساريو بخرق القانون وسط صمت دولي

2021-11-24 / 2:47 مساءً
0

هبة بريس ـ الرباط

تتواصل الإدانة الدولية الواسعة للمنظمات الحقوقية لما يسمى بعصابة البوليساريو بسبب الجرائم الإنسانية البشعة التي ترتكبها في حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف.

موازاة مع ذلك، أدانت منظمة حقوق الإنسان و محاربة الفساد فرع المغرب قيام عصابة البوليساريو الإرهابية بتجنيد الأطفال وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي، من أجل استخدامهم في ارتكاب أعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية الشريفة.

و تطرقت الهيئة الحقوقية لخرق عصابة البوليساريو للقانون الدولي، وسكوت المنتظم الدولي رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة.

و شددت ذات الهيئة على أن عصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم وتجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال وسط صمت دولي غير مفهوم عن هاته الجرائم الخطيرة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ناصر بوريطة يستقبل الوفد الإسرائيلي و يتباحث مع وزير الدفاع

ناصر بوريطة يستقبل الوفد الإسرائيلي و يتباحث مع وزير…

2021-11-24 / 4:34 مساءً
Photo of بوريطة يفتتح المؤتمر الدولي حول الديمقراطية و مكافحة التطرف

بوريطة يفتتح المؤتمر الدولي حول الديمقراطية و مكافحة التطرف

2021-11-24 / 4:22 مساءً
Photo of بتعليمات ملكية سامية.. الجنرال الفاروق يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي

بتعليمات ملكية سامية.. الجنرال الفاروق يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي

2021-11-24 / 4:15 مساءً
Photo of وزارة الدفاع الإسرائيلية: “الطريق أصبح مفتوحا للصناعات العسكرية مع المغرب”

وزارة الدفاع الإسرائيلية: “الطريق أصبح مفتوحا للصناعات العسكرية مع…

2021-11-24 / 2:27 مساءً
Photo of بعد مقتل شخصين.. منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في الانتهاكات بمخيمات تندوف

بعد مقتل شخصين.. منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في الانتهاكات…

2021-11-24 / 1:39 مساءً
Photo of المغرب يترأس اجتماعا تحضيريا لمنتدى التعاون العربي الروسي

المغرب يترأس اجتماعا تحضيريا لمنتدى التعاون العربي الروسي

2021-11-24 / 1:16 مساءً
Photo of الأولى من نوعها.. إسرائيل تبرم مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب

الأولى من نوعها.. إسرائيل تبرم مذكرة تفاهم دفاعية مع…

2021-11-24 / 12:19 مساءً
Photo of وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يزور ضريح محمد الخامس بالرباط

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يزور ضريح محمد الخامس…

2021-11-24 / 11:27 صباحًا
Photo of وزير الدفاع الاسرائيلي يصل المغرب.. وغوفرين: “هذه زيارة تاريخية”

وزير الدفاع الاسرائيلي يصل المغرب.. وغوفرين: “هذه زيارة تاريخية”

2021-11-24 / 9:55 صباحًا
Photo of التقدم والاشتراكية: قرارات بنموسى “إجراءات مُباغتة”

التقدم والاشتراكية: قرارات بنموسى “إجراءات مُباغتة”

2021-11-24 / 9:13 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق