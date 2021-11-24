وزارة الدفاع الإسرائيلية: “الطريق أصبح مفتوحا للصناعات العسكرية مع المغرب”
هبة بريس ـ الرباط
وقع بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مذكرات تفاهم و تعاون مع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
المذكرات الموقعة تهم عددا من الاتفاقات للتعاون الدفاعي و العسكري بين المغرب و إسرائيل و هو ما سيساهم من تعزيز قدرات البلدين الدفاعية و الحربية.
و في هذا الصدد، أكد المتحدث بإسم وزارة الدفاع الإسرائيلية على هامش توقيع هاته الاتفاقيات بأن المغرب وإسرائيل وقعا مذكرة دفاعية في الرباط يوم الأربعاء، ما يفتح الطريق أمام مبيعات عسكرية محتملة وتعاون في الصناعات العسكرية مع المغرب.
و من خلال هاته الاتفاقيات، أضفى المغرب و إسرائيل طابعا رسميا على التعاون الأمني عبر إنشاء لجنة مشتركة من أجل تعميق التعاون و تبادل المعلومات الاستخبارية والأبحاث الأمنية والتداريب العسكرية المشتركة.
2 تعليقات
مرحبا بالفعل هدا مشروع واضح الدى أعطاه جلاله الملك هو الأول الدستورى لعمليه عبور مرحبا لنتحد ضد الحاجه لعمله الدرهم فى 2017 أن كل حكومه الدوله عندها الحق فى إنجاز المشاريع للعسكر وسط الميدان دات طابع مجلس الحكومه للقضاء للرباط مفهومه المعيّنه لأن اليهود موجودين فى وسط البلد بشمالها وجنوبها
المملكه المغربيه الحكوميه لمجلس الدوله ترحب بحكومه مجلس دوله إسرائيل لممارسة التجاره والصناعه والمهن الحره لنتحد ضد الحاجه لعمليه عبور مرحبا بعمله الدرهم لوسط الميدان دات طابع حكومى لوقف التنفيد لأن المملكه تحترم جميع أديان المقدسات الوطنيه يحكمها دستور ولا تحكمه سياسه الغرب المقصاه المعيّنه محدوده الإحتفاظ