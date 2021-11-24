وزارة الدفاع الإسرائيلية: “الطريق أصبح مفتوحا للصناعات العسكرية مع المغرب”

هبة بريس ـ الرباط

وقع بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مذكرات تفاهم و تعاون مع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

المذكرات الموقعة تهم عددا من الاتفاقات للتعاون الدفاعي و العسكري بين المغرب و إسرائيل و هو ما سيساهم من تعزيز قدرات البلدين الدفاعية و الحربية.

و في هذا الصدد، أكد المتحدث بإسم وزارة الدفاع الإسرائيلية على هامش توقيع هاته الاتفاقيات بأن المغرب وإسرائيل وقعا مذكرة دفاعية في الرباط يوم الأربعاء، ما يفتح الطريق أمام مبيعات عسكرية محتملة وتعاون في الصناعات العسكرية مع المغرب.

و من خلال هاته الاتفاقيات، أضفى المغرب و إسرائيل طابعا رسميا على التعاون الأمني عبر إنشاء لجنة مشتركة من أجل تعميق التعاون و تبادل المعلومات الاستخبارية والأبحاث الأمنية والتداريب العسكرية المشتركة.

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