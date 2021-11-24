مصالح الأمن توقف المتورط في سرقة وكالة للتأمينات بطنجة

2021-11-24 / 2:17 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تمكنت مصالح الأمن بطنجة من توقيف الشخص المتهم بمحاولة سرقة وكالة للتأمينات بالمدينة و ذلك يعد أن توصلت لهويته و تم نصب كمين له.

و في التفاصيل، أفادت المديرية العامة للأمن الوطن أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أوقفت صباح اليوم الأربعاء شخصا يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في السرقة من داخل وكالة تجارية للتأمينات.

و أوضحت المديرية أن مصالح الأمن بطنجة كانت قد توصلت يوم أمس الثلاثاء ببلاغ حول تسجيل سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة للتأمينات بحي السواني، استهدفت جهاز هاتف محمول في ملكية المستخدمة بالوكالة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبه به وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز سندات هوية في اسم سيدة سبق لها أن سجلت شكاية بالسرقة، والتي يشتبه في تورط المعني بالأمر في ارتكابها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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