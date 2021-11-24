وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يزور ضريح محمد الخامس بالرباط

هبة بريس - الرباط

زار وزير الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، ضريح محمد الخامس بمدينة الرباط.

ووضع الوزير الإسرائيلي، إكليلا من الزهور على قبري الملكين المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس والملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراهما.

هذا ووصل بيني غانتز، وزير الدفاع الإسرائيلي، ليلة أمس الى مدينة الرباط في زيارة هي الأولى من نوعها الى المغرب، بعد استئناف العلاقات.

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