انتعاش قطاع العقار يرفع مبيعات “الإسمنت” ب16%

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، واصلت تحسنها خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2021، بتسجيلها ارتفاعا بنسبة 16,1 في المائة حتى متم شتنبر 2021، بعد تراجع ب13,2 في المائة سنة قبل ذلك.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر نونبر 2021، أن هذا التطور هم كل الفئات لاسيما « الخرسانة الجاهزة » ( زائد 24,6 في المائة) و »التوزيع » ( زائد 14,7 في المائة)، والمنتجات الجاهزة ( زائد 21,2 في المائة)، والبنية التحتية ( زائد 1,6 في المائة)، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2019.

وبخصوص تمويل المعاملات العقارية، سجل المصدر ذاته أن حجم قروض السكن ارتفعت بنسبة 6 في المائة عند متم شتنبر 2021، بعد زائد 2,2 في المائة سنة قبل ذلك،فيما ظلت القروض الممنوحة لإنعاش العقار في تراجع بنسبة 10,8 بالمائة بعد ناقص 8,1 في متم يونيو 2021، وزائد 0,2 في المائة سنة قبل ذلك.

وعلاقة بهذه التطورات ارتفعت القروض المخصصة للعقار بنسبة 3,4 بالمائة في نهاية الأشهر التسعة الأولى لسنة 2021 ، بعد زائد 1,6 في المائة سنة قبل ذلك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0