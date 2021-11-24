سنة حبس موقوفة التنفيذ لبنزيما في قضية الشريط الجنسي

هبة بريس - وكالات

حُكم على اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد اليوم الأربعاء بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ على خلفية قضيته مع ماتيو فالبوينا.

كما فرضت المحكمة على اللاعب الفرنسي غرامة قدرها 75 ألف يورو.

وتعود قضية بنزيما وفالبوينا إلى عام 2015، حيث يُتهم بنزيما بالضلوع في محاولة ابتزاز فالبوينا، بنشر شريط جنسي، عُثر عليه في هاتف الأخير.

وحسب وسائل إعلام، فقد شجع بنزيمة، فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.

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