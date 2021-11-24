“الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات.. تقديم 5 أساتذة أمام النيابة العامة

هبة بريس - البيضاء

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن 5 أساتذة بجامعة سطات، سيمثلون يومه الأربعاء، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.

وذكر ذات المصدر، أنه سيتم تقديم الأساتذة الجامعيين التابعين لكلية الحقوق والاقتصاد بسطات، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”.

وسيمثل الأساتذة الخمسة أمام الوكيل العام للملك، بعد التحقيق معهم طيلة الأسابيع الماضية من قبل المصالح الأمنية.

هذا يشار الى أنه فضيحة “الجنس مقابل النقط”، كانت قد تفجرت قبل أسابيع بجامعة سطات، بعد تسريب محادثات وصور فاضحة بين طالبات وأساتذة .

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