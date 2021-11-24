صورة تعبيرية

“الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات.. تقديم 5 أساتذة أمام النيابة العامة

2021-11-24 / 10:24 صباحًا
0
هبة بريس - البيضاء

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن 5 أساتذة بجامعة سطات، سيمثلون يومه الأربعاء، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.

وذكر ذات المصدر، أنه سيتم تقديم الأساتذة الجامعيين التابعين لكلية الحقوق والاقتصاد بسطات، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”.

وسيمثل الأساتذة الخمسة أمام الوكيل العام للملك، بعد التحقيق معهم طيلة الأسابيع الماضية من قبل المصالح الأمنية.

هذا يشار الى أنه فضيحة “الجنس مقابل النقط”، كانت قد تفجرت قبل أسابيع بجامعة سطات، بعد تسريب محادثات وصور فاضحة بين طالبات وأساتذة .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. 26 سنة سجنا على أفراد أكبر شبكة للابتزاز والاتجار في المخدرات

فاس.. 26 سنة سجنا على أفراد أكبر شبكة للابتزاز…

2021-11-24 / 11:45 صباحًا
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-24 / 11:06 صباحًا
Photo of المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه

المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه

2021-11-24 / 8:30 صباحًا
Photo of تعزيز الأمن الدوائي للمغرب في قلب لقاء بين وزارة الصحة والمهنيين

تعزيز الأمن الدوائي للمغرب في قلب لقاء بين وزارة…

2021-11-24 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من مناطق…

2021-11-24 / 7:00 صباحًا
Photo of خريبكة: النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير

خريبكة: النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير

2021-11-23 / 11:36 مساءً
Photo of حزب “البام “يطالب الحكومة بحماية المستهلك من الزيادات في الأسعار

حزب “البام “يطالب الحكومة بحماية المستهلك من الزيادات في…

2021-11-23 / 11:19 مساءً
Photo of حقوقي ..شكيب التنموي ماشي هو شكيب الوزير !!

حقوقي ..شكيب التنموي ماشي هو شكيب الوزير !!

2021-11-23 / 10:33 مساءً
Photo of منظمة تجر ” مي نعيمة ” للقضاء بسبب ” فيديو الكونصير “

منظمة تجر ” مي نعيمة ” للقضاء بسبب ”…

2021-11-23 / 9:47 مساءً
Photo of الراقي ل”هبة بريس“:”الاجتماع مع بنموسى لم يخرج بنتيجة نظرا للموقف المتصلب للأخير“

الراقي ل”هبة بريس“:”الاجتماع مع بنموسى لم يخرج بنتيجة نظرا…

2021-11-23 / 9:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق