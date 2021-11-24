مصر.. إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق وحظر حفلاته في البلاد

2021-11-24 / 10:06 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر عن إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وحظر حفلاته في البلاد.

وقال شاكر خلال صالون ثقافي بقصر السينما إنه “بناء على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد، وبعد توقيع محمد رمضان على إقرار والتزامه، تبين مخالفته له من خلال تنظيم إحدى الحفلات”.

وأضاف: “لن نمنح تصاريح لمحمد رمضان قبل التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية وصدور نتيجة التحقيق”.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط على إعلان شاكر أنه سيتم إصدار قرار من النقابة تجاه رمضان قريبا.

وقال: “موقف النقابة من رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو من بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصاريح، ترسل نقابة المهن التمثيلية إلى نقابة المهن الموسيقية خطابا بالطلب”.

وأضاف: “قريبا هناك قرار سيصدر من نقابة المهن الموسيقية ضد محمد رمضان حيال ذلك الوضع الخاص”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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