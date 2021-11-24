بيني غانتس

وزير الدفاع الاسرائيلي يصل المغرب.. وغوفرين: “هذه زيارة تاريخية”

2021-11-24 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء إلى الرباط في زيارة هي الأولى من نوعها، وترمي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وقال غانتس قبيل إقلاع طائرته من مطار بن غوريون في تل أبيب “ننطلق بعد دقائق في رحلة تاريخية مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة تاريخية، كونها أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي لهذا البلد”.

وأضاف “سوف نوقع اتفاقيات تعاون ونواصل تقوية علاقاتنا. من المهم جدا أن تكون هذه الزيارة ناجحة”.

من جهته، رحب السفير الإسرائيلي بالمغرب ديفيد غوفرين، بوصول بيني غانتس، وزير دفاع بلاده للرباط في زيارة رسمية، للتوقيع على مذكرة تفاهم تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين.

وكتب غوفرين عبر بتويتر: “‏يسعدني أن أرحب بالسيد بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي في زيارته للمغرب ابتداء من اليوم الأربعاء للتوقيع على مذكرة تفاهم تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين”.

وأضاف: “حيث تعتبر هذه الزيارة التاريخية الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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