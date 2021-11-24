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20 قتيلا و2263 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2021-11-24 / 9:43 صباحًا
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هبة بريس

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 2263 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1622 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 نونبر 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم ترك مسافة الأمان وعدم انتباه الراجلين وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم التحكم وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف وتغيير الاتجاه غير المسموح به والسير في الاتجاه الممنوع والسير يسار الطريق والسياقة في حالة سكر وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، وكذا التجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38,301 مخالفة، وإنجاز 7,338 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30,963 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و557 ألفا و925 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4,343 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7,338 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 276 مركبة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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